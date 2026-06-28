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Vue sur la mer Bungalows à vendre en District de Paphos, Chypre

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Péyia
3
Chlórakas
8
Koinoteta Chloraka
8
Koinoteta Talas
7
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7 propriétés total trouvé
Bungalow 2 chambres dans Pólis, Chypre
Bungalow 2 chambres
Pólis, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 78 m²
À vendre: Ce bungalow moderne, prêt à la clé dans la belle Polis Chrysochous offre le mélang…
$403,313
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Bungalow 5 chambres dans Kathikas, Chypre
Bungalow 5 chambres
Kathikas, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 400 m²
Cette superbe villa est située dans le village idyllique de Kathikas à Paphos, Chypre. Cett…
$1,50M
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Bungalow 2 chambres dans Tala, Chypre
Bungalow 2 chambres
Tala, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
À vendre: Ce charmant bungalow de revente offre une vie confortable au cœur de Tala. Avec un…
$377,962
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Value OneValue One
Bungalow 2 chambres dans Pólis, Chypre
Bungalow 2 chambres
Pólis, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 78 m²
For sale: This modern, key ready bungalow in beautiful Polis Chrysochous offers the perfect …
$403,313
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Bungalow 3 chambres dans Kissonerga, Chypre
Bungalow 3 chambres
Kissonerga, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 127 m²
Introducing a stunning new project in Kissonerga, ideally situated within walking distance t…
$541,591
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Bungalow 3 chambres dans Kissonerga, Chypre
Bungalow 3 chambres
Kissonerga, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 127 m²
Présentant un nouveau projet étonnant à Kissonerga, idéalement situé à distance de marche de…
$541,591
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TekceTekce
Bungalow 5 chambres dans Kathikas, Chypre
Bungalow 5 chambres
Kathikas, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 400 m²
Cette superbe villa est située dans le village idyllique de Kathikas à Paphos, Chypre. Cett…
$1,50M
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Caractéristiques des propriétés en District de Paphos, Chypre

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
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