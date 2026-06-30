Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. District de Paphos
  4. Résidentiel
  5. Bungalow
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Bungalows à vendre en District de Paphos, Chypre

;
Péyia
3
Chlórakas
8
Koinoteta Chloraka
8
Koinoteta Talas
7
Montrer plus
Bungalow Supprimer
Tout effacer
5 propriétés total trouvé
Bungalow 5 chambres dans Kathikas, Chypre
Bungalow 5 chambres
Kathikas, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 400 m²
Cette superbe villa est située dans le village idyllique de Kathikas à Paphos, Chypre. Cett…
$1,50M
Laisser une demande
Bungalow 2 chambres dans Tala, Chypre
Bungalow 2 chambres
Tala, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
À vendre: Ce charmant bungalow de revente offre une vie confortable au cœur de Tala. Avec un…
$377,962
Laisser une demande
Bungalow 3 chambres dans Kallepeia, Chypre
Bungalow 3 chambres
Kallepeia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 92 m²
À vendre: Bungalow jumelé 3 chambres dans le village de Kallepia Niché dans le village pit…
$198,173
Laisser une demande
Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Bungalow 4 chambres dans Polis Chrysochous, Chypre
Bungalow 4 chambres
Polis Chrysochous, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 230 m²
Cette propriété unique est un bungalow indépendant qui bénéficie d'une vue dégagée et panora…
$1,59M
Laisser une demande
Bungalow 5 chambres dans Kathikas, Chypre
Bungalow 5 chambres
Kathikas, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 400 m²
Cette superbe villa est située dans le village idyllique de Kathikas à Paphos, Chypre. Cett…
$1,50M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en District de Paphos, Chypre

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller