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Loyer mensuel d'un bien Propriété commerciale avec vue sur la mer en Paphos, Chypre

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Bureau 150 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 150 m²
Paphos, Chypre
Surface 150 m²
Découvrez un prestigieux espace de bureau disponible à la location dans un bâtiment ultra-mo…
$7,635
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Fox Smart Estate Agency
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Bureau 124 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 124 m²
Paphos, Chypre
Surface 124 m²
A louer: Espace de bureaux moderne de 124 m2 au dernier étage, accessible par ascenseur. Ce …
$3,111
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Bureau 150 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 150 m²
Paphos, Chypre
Surface 150 m²
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$7,605
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