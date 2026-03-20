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Loyer mensuel d'un bien Propriété commerciale avec jardin en Paphos, Chypre

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Propriété commerciale 3 771 m² dans Paphos, Chypre
Propriété commerciale 3 771 m²
Paphos, Chypre
Nombre de salles de bains 2
Surface 3 771 m²
Ce superbe bâtiment est conçu avec une caractéristique architecturale distinctive, le plaçan…
$30,980
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Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Paphos, Chypre

avec Vue sur la mer
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