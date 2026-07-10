Complexe résidentiel Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr

Aphrodite Maison Larnaca
Aphrodite House n'est pas seulement un complexe résidentiel, mais une nouvelle philosophie de vie dans laquelle modernité, confort et intimité créent un espace unique pour ceux qui apprécient le style, l'innovation et la qualité.
Le projet promet de devenir le nouveau joyau de Larnaca et l'un des complexes les plus intéressants de l'île.
Infrastructure du complexe: parking souterrain, piscine, gymnase et spa, espaces verts.
Prix: de 269 000 EUR à 439 000 EUR
Ces appartements sont éligibles pour la résidence permanente à Chypre-Sud (procédure accélérée).
Caractéristiques des appartements:
Équipement des appartements:
A quelques pas du chantier se trouvent des écoles, des jardins d'enfants, des supermarchés, des magasins, des centres d'enseignement et des établissements médicaux.
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