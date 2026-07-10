  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Larnaca
  4. Complexe résidentiel Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr

Complexe résidentiel Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr

Larnaca, Chypre
depuis
$340,919
BTC
4.0551633
ETH
212.5484450
USDT
337 061.3033828
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
16
Laisser une demande
ID: 38183
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre
  • Région
    district de Lárnaca
  • Ville
    Larnaca

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    Complété
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Aphrodite Maison Larnaca

Aphrodite House n'est pas seulement un complexe résidentiel, mais une nouvelle philosophie de vie dans laquelle modernité, confort et intimité créent un espace unique pour ceux qui apprécient le style, l'innovation et la qualité.

Le projet promet de devenir le nouveau joyau de Larnaca et l'un des complexes les plus intéressants de l'île.

Infrastructure du complexe: parking souterrain, piscine, gymnase et spa, espaces verts.

Prix: de 269 000 EUR à 439 000 EUR

Ces appartements sont éligibles pour la résidence permanente à Chypre-Sud (procédure accélérée).

Caractéristiques des appartements:

  • Planification 2+1
  • Surface totale: 100 m2 - 131 m2
  • Surface intérieure : 80 m2
  • Balcon: 20 m2
  • Terrasse sur le toit: 22 m2 - 31 m1
  • 2 chambres
  • 2 salles de bains
  • Stationnement

Équipement des appartements:

  • Climatiseurs
  • Cuisines et armoires intégrées
  • Meubles italiens dans le style du minimalisme scandinave
  • Plafonds suspendus décoratifs avec un nombre minimal de feux
  • Serviettes électriques pour douches et bains
  • Fenêtre de sol au plafond

A quelques pas du chantier se trouvent des écoles, des jardins d'enfants, des supermarchés, des magasins, des centres d'enseignement et des établissements médicaux.

Pour plus d'informations sur ce projet, veuillez nous appeler/écrire.

Localisation sur la carte

Larnaca, Chypre
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Amaya Residences
Kápparis, Chypre
depuis
$273,049
Complexe résidentiel Oleander Homes
District de Paphos, Chypre
depuis
$2,79M
Complexe résidentiel Anglisides Gardens Villas
Anglisides, Chypre
depuis
$272,344
Complexe résidentiel Oasis Garden
Chlórakas, Chypre
depuis
$405,598
Complexe résidentiel Vision
Germasogeia, Chypre
depuis
$797,653
Vous regardez
Complexe résidentiel Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Larnaca, Chypre
depuis
$340,919
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Complexe résidentiel NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Complexe résidentiel NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Complexe résidentiel NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Complexe résidentiel NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Afficher tout Complexe résidentiel NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Complexe résidentiel NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Paralímni, Chypre
depuis
$195,861
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
🏡 À vendre:7 appartements 1 chambre - à partir de 168 000 € + TVA6 appartements 2 chambres - à partir de 249 000 € + TVAAppartements 3 chambres – tous vendus ou non📌 Description générale du projet:Maison de 3 étages pour 16 appartementsSuperficies de 54 m2 à 107 m2Terrasses spacieuses et jar…
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Complexe résidentiel UNIVERSAL ARIAD
Complexe résidentiel UNIVERSAL ARIAD
Complexe résidentiel UNIVERSAL ARIAD
Complexe résidentiel UNIVERSAL ARIAD
Complexe résidentiel UNIVERSAL ARIAD
Afficher tout Complexe résidentiel UNIVERSAL ARIAD
Complexe résidentiel UNIVERSAL ARIAD
Paphos, Chypre
depuis
$268,396
Surface 59 m²
1 objet immobilier 1
ARIAD UNIVERSEL — Studio moderne au cœur de PaphosSitué dans la zone universelle hautement désirable de Paphos, l'ARIAD UNIVERSAL propose un studio élégant idéal pour vivre, passer des vacances ou investir. Ce développement contemporain dispose d'une piscine à débordement, de jardins paysage…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
59.0
268,845
Association
BitProperty
Laisser une demande
Complexe résidentiel City View Villas
Complexe résidentiel City View Villas
Complexe résidentiel City View Villas
Complexe résidentiel City View Villas
Complexe résidentiel City View Villas
Afficher tout Complexe résidentiel City View Villas
Complexe résidentiel City View Villas
District de Paphos, Chypre
depuis
$221,400
Surface 59–254 m²
2 objets immobiliers 2
Ville Vues est une boutique collection de 12 luxueuses villas de 3 chambres avec piscines privées, nichées dans les collines paisibles de Konia, Paphos. Conçu avec une architecture moderne et des finitions haut de gamme, chaque villa bénéficie d'une vue panoramique sur la mer et d'une intimi…
Association
BitProperty
Laisser une demande
Realting.com
Aller