Complexe résidentiel Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr

Aphrodite Maison Larnaca

Aphrodite House n'est pas seulement un complexe résidentiel, mais une nouvelle philosophie de vie dans laquelle modernité, confort et intimité créent un espace unique pour ceux qui apprécient le style, l'innovation et la qualité.

Le projet promet de devenir le nouveau joyau de Larnaca et l'un des complexes les plus intéressants de l'île.

Infrastructure du complexe: parking souterrain, piscine, gymnase et spa, espaces verts.

Prix: de 269 000 EUR à 439 000 EUR

Ces appartements sont éligibles pour la résidence permanente à Chypre-Sud (procédure accélérée).

Caractéristiques des appartements:

Planification 2+1

Surface totale: 100 m2 - 131 m2

Surface intérieure : 80 m2

Balcon: 20 m2

Terrasse sur le toit: 22 m2 - 31 m1

2 chambres

2 salles de bains

Stationnement

Équipement des appartements:

Climatiseurs

Cuisines et armoires intégrées

Meubles italiens dans le style du minimalisme scandinave

Plafonds suspendus décoratifs avec un nombre minimal de feux

Serviettes électriques pour douches et bains

Fenêtre de sol au plafond

A quelques pas du chantier se trouvent des écoles, des jardins d'enfants, des supermarchés, des magasins, des centres d'enseignement et des établissements médicaux.



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