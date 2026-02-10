Appartement dans un nouvel immeuble 2 Bedroom Entire Floor - Neapolis

  1. Realting.com
$523,680
ID: 33308
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Chypre
  • Région
    District de Limassol
  • Ville
    Limassol

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe affaire
  • Options de finition
    Аvec finition

À propos du complexe

Steps from beach, exclusive boutique building (4 residences only), privacy and vibrant coastal living. All amenities walking distance

Localisation sur la carte

Calculateur d'hypothèque

