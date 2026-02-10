  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Limassol
  4. Appartement dans un nouvel immeuble 2 Bedroom Apartment - Tsirion

Appartement dans un nouvel immeuble 2 Bedroom Apartment - Tsirion

Limassol, Chypre
depuis
$529,631
T.V.A.
BTC
6.2998599
ETH
330.2025943
USDT
523 638.3490946
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
ID: 33307
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Chypre
  • Région
    District de Limassol
  • Ville
    Limassol

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

À propos du complexe

Boutique building, limited collection (1-3 bed units). Custom kitchens, quality finishes, secure access, covered parking, storage, modern lift. Quiet residential area, excellent connectivity

Localisation sur la carte

Limassol, Chypre
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

