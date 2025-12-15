Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements avec jardin à vendre en Mandria Lemesou, Chypre

1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Mandria, Chypre
Appartement 3 chambres
Mandria, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 81 m²
Cette belle maison de trois chambres dans le village de Mandria, Limassol, offre une expérie…
$288,081
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
