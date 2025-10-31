Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Mandria Lemesou
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Mandria Lemesou, Chypre

appartements
4
4 propriétés total trouvé
Appartement dans Mandria, Chypre
Appartement
Mandria, Chypre
The property concerns 4 abutting residential pieces of land, in Mandria village, in Limassol…
$177,665
Laisser une demande
Appartement dans Mandria, Chypre
Appartement
Mandria, Chypre
Agricultural & Protected land in Mandria village of Limassol. The land is 4683 sqm. 28% of t…
$63,867
Laisser une demande
Appartement dans Mandria, Chypre
Appartement
Mandria, Chypre
A Residential plot in Mandria village  in Limassol in H3 zone ,35% cover ratio , building de…
$49,932
Laisser une demande
Monte OnlineMonte Online
Appartement dans Mandria, Chypre
Appartement
Mandria, Chypre
Residential land in Mandria village, in Limassol District. It is situated at a distance of …
$191,600
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Mandria Lemesou, Chypre

avec Vue sur la montagne
avec Vue du lac
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller