Appartements Piscine à vendre en Limnatis, Chypre

4 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Limnatis, Chypre
Appartement 2 chambres
Limnatis, Chypre
Chambres 2
Surface 126 m²
Cet appartement de deux chambres à Eden Golf, Geroskipou, allie style moderne et fonctionnal…
$397,000
Appartement 3 chambres dans Limnatis, Chypre
Appartement 3 chambres
Limnatis, Chypre
Chambres 3
Surface 183 m²
Cet appartement de trois chambres à Eden Golf, Geroskipou, offre un espace généreux et un co…
$480,000
Appartement 1 chambre dans Limnatis, Chypre
Appartement 1 chambre
Limnatis, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 78 m²
Cet appartement d'une chambre à Eden Golf, Geroskipou, offre un espace de vie élégant et pra…
$274,000
Studio dans Limnatis, Chypre
Studio
Limnatis, Chypre
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Ce studio moderne à Eden Golf à Geroskipou, près de Paphos, est un mélange parfait de confor…
$192,000
Caractéristiques des propriétés en Limnatis, Chypre

