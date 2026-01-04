Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Limnatis
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Limnatis, Chypre

1 BHK
4
3 BHK
3
Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement dans Limnatis, Chypre
Appartement
Limnatis, Chypre
Une belle zone protégée de 10034m2 avec une vue panoramique étonnante dans le village de Lim…
$241,988
Laisser une demande
Appartement 9 chambres dans Limnatis, Chypre
Appartement 9 chambres
Limnatis, Chypre
Chambres 9
Nombre de salles de bains 5
Surface 550 m²
Villa de luxe de grande taille construite dans 2379m2 terrain avec une vue panoramique incro…
$979,474
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Limnatis, Chypre

avec Jardin
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller