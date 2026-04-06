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Loyer mensuel d'un bien une villa avec vue sur la mer en District de Limassol, Chypre

Limassol
10
Germasogeia
3
Koinoteta Parekklesias
4
Koinoteta Pyrgou Lemesou
3
1 propriété total trouvé
villa de 5 chambres dans Parekklisia, Chypre
villa de 5 chambres
Parekklisia, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 280 m²
Disponible cette villa individuelle spacieuse offre un séjour confortable dans la zone désir…
$4,819
par mois
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Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
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Caractéristiques des propriétés en District de Limassol, Chypre

avec Jardin
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