Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. District de Limassol
  4. Location longue durée
  5. Villa
  6. Jardin

Loyer mensuel d'un bien une villa avec jardin en District de Limassol, Chypre

Limassol
11
Germasogeia
3
Koinoteta Parekklesias
3
1 propriété total trouvé
Villa de 6 chambres dans Germasogeia, Chypre
Villa de 6 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Cette propriété exceptionnelle est dans l'emplacement recherché de Potamos Germasogia. 3 niv…
$9,825
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller