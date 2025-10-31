Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel d'un bien un appartement avec vue sur la montagne en District de Limassol, Chypre

3 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Koinoteta Agiou Tychona, Chypre
Appartement 2 chambres
Koinoteta Agiou Tychona, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
Seafront two bedroom apartment located in Agios Tychonas (tourist area) is available now. …
$3,484
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Appartement 2 chambres
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 89 m²
Perfectly located in Agios Athanasios area in Limassol, easy access to the highway , yet f…
$2,555
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Limassol, Chypre
Appartement 2 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Located just north of the highway in a quiet central suburb, this spacious property, with an…
$3,077
par mois
Laisser une demande
