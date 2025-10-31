Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel d'un bien un appartement avec jardin en District de Limassol, Chypre

Limassol
172
Germasogeia
93
Demos Agiou Athanasiou
40
Koinoteta Agiou Tychona
18
33 propriétés total trouvé
Appartement dans Limassol, Chypre
Appartement
Limassol, Chypre
Surface 1 571 m²
For rent is a modern commercial building with a total internal space of 1,571 square meters,…
$63,867
par mois
Appartement 5 chambres dans District de Limassol, Chypre
Appartement 5 chambres
District de Limassol, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 390 m²
5 Bedroom detached house for rent in a beautiful private location of Mesa Gitonia.  Just 5 m…
$8,128
par mois
Appartement 4 chambres dans Moni, Chypre
Appartement 4 chambres
Moni, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 340 m²
Stunning modern house now available in the Moni area of Limassol.The garden area has a beaut…
$6,735
par mois
Appartement 7 chambres dans Limassol, Chypre
Appartement 7 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 400 m²
For rent in Zakaki, this spacious and modern detached house offers comfort and convenience. …
$5,806
par mois
Appartement 1 chambre dans Limassol, Chypre
Appartement 1 chambre
Limassol, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
One bedroom penthouse located in Neapoli, walking distance to the beach is available. Inter…
$2,439
par mois
Appartement 3 chambres dans Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Appartement 3 chambres
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Welcome to this stunning, modern two-story home, offering a perfect blend of comfort, style,…
$5,225
par mois
Appartement 2 chambres dans Limassol, Chypre
Appartement 2 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
This lovely 2-bedroom apartment in the heart of Agios Athanasios - Tourist Area is now avail…
$1,974
par mois
Appartement 4 chambres dans Palodeia, Chypre
Appartement 4 chambres
Palodeia, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Charming four bedroom residence available in the Palodia Hills of Limassol.  Just under five…
$5,806
par mois
Appartement 3 chambres dans Limassol, Chypre
Appartement 3 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 133 m²
A seafront three-bedroom apartment in the high-rise project, located in Neapolis area of Lim…
$8,128
par mois
Appartement 5 chambres dans Pyrgos Lemesou, Chypre
Appartement 5 chambres
Pyrgos Lemesou, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 220 m²
Exceptional Five-Bedroom Villa in Tranquil Pyrgos Countryside is offered fully furnished and…
$6,967
par mois
Appartement 3 chambres dans Limassol, Chypre
Appartement 3 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 290 m²
Charming three-bedroom residence is available fully furnished in a peaceful residential are…
$3,251
par mois
Appartement 2 chambres dans Germasogeia, Chypre
Appartement 2 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
This beautiful 2-bedroom maisonette is situated in the heart of the tourist area in Potamos …
$3,484
par mois
Appartement 2 chambres dans Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chypre
Appartement 2 chambres
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
An exceptional Ground Floor Residence in One of Cyprus’s Finest Luxury Resorts - The Residen…
$3,484
par mois
Appartement 4 chambres dans Agios Tychonas, Chypre
Appartement 4 chambres
Agios Tychonas, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
A stunning, detached, and private villa in the exclusive area of Agios Tychonas, Limassol, w…
$6,387
par mois
Appartement 7 chambres dans Agios Tychonas, Chypre
Appartement 7 chambres
Agios Tychonas, Chypre
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 480 m²
Available 7 bedrooms luxury villa in the prestigious area of Agios Tychonas 2 mins drive fr…
$6,967
par mois
Appartement 5 chambres dans Souni Zanatzia, Chypre
Appartement 5 chambres
Souni Zanatzia, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 1
Surface 200 m²
The property is located on a very quiet road and is ideal for a family who want to be outsid…
$2,903
par mois
Appartement 4 chambres dans Kato Polemidion Municipality, Chypre
Appartement 4 chambres
Kato Polemidion Municipality, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 380 m²
Spacious 4 bedroom house with easy access to the highway and Spyrou Kyprianou Avenue. This c…
$4,064
par mois
Appartement 7 chambres dans Germasogeia, Chypre
Appartement 7 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 7
Nombre de salles de bains 9
Surface 530 m²
This six-bedroom villa in Potamos Germasogeias, Limassol offers a luxurious and spacious liv…
$11,612
par mois
Appartement 3 chambres dans Limassol, Chypre
Appartement 3 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Lovely three bedroom house in Zakaki area in Limassol for rent, built in two level.  It has …
$2,903
par mois
Appartement 3 chambres dans Parekklisia, Chypre
Appartement 3 chambres
Parekklisia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 177 m²
The villa is set on 2 levels, the ground floor consists of a living/dining room, separate ki…
$4,355
par mois
Appartement 2 chambres dans District de Limassol, Chypre
Appartement 2 chambres
District de Limassol, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 84 m²
Brand new two bedroom apartment with roof garden located in Mesa Geitonia is available now. …
$2,903
par mois
Appartement 3 chambres dans Paramytha, Chypre
Appartement 3 chambres
Paramytha, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
An exceptional three bedroom detached house with swimming pool located in Paramytha village…
$2,903
par mois
Appartement 4 chambres dans Ypsonas Municipality, Chypre
Appartement 4 chambres
Ypsonas Municipality, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 480 m²
Lovely four bedroom villa in Ypsonas available for rent, built in two levels. It has interna…
$6,967
par mois
Appartement 2 chambres dans District de Limassol, Chypre
Appartement 2 chambres
District de Limassol, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Bright living room with large corner sofa and 55” Smart TV Fully equipped kitchen with gran…
$2,555
par mois
Appartement 6 chambres dans Sotira Lemesou Municipality, Chypre
Appartement 6 chambres
Sotira Lemesou Municipality, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Mansion renovated with all the extras and equipment ENERGY EFFICIENCY A.It includes 6 rooms …
$5,806
par mois
Appartement 8 chambres dans Kolossi Municipality, Chypre
Appartement 8 chambres
Kolossi Municipality, Chypre
Chambres 8
Nombre de salles de bains 7
Surface 940 m²
Built in two corner Plots. Three Floors. Total Built covered area: 940 square meters. Land A…
$9,174
par mois
Appartement 4 chambres dans Koinoteta Parekklesias, Chypre
Appartement 4 chambres
Koinoteta Parekklesias, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 160 m²
Four bedroom Maisonnette located in Agios Thyconas and close to four and five stars hotels.…
$4,413
par mois
Appartement 4 chambres dans Koinoteta Parekklesias, Chypre
Appartement 4 chambres
Koinoteta Parekklesias, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 140 m²
An exceptional four bedroom property located on the seafront of Limassol. This charming re…
$5,458
par mois
Appartement 5 chambres dans Agios Tychonas, Chypre
Appartement 5 chambres
Agios Tychonas, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 431 m²
Lovely five bedroom villa in Agios Tychonas with swimming pool and sea view  is available no…
$9,290
par mois
Appartement 4 chambres dans Pyrgos Lemesou, Chypre
Appartement 4 chambres
Pyrgos Lemesou, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Lovely house available fully furnished in the quiet village of Pyrgos.  Just 7 minutes drivi…
$5,225
par mois
