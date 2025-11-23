Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Koinoteta Talas
  4. Location longue durée
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Loyer mensuel d'un bien un appartement avec vue sur la mer en Koinoteta Talas, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Tala, Chypre
Appartement 1 chambre
Tala, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Available for rent: a bright and welcoming one-bedroom apartment in the charming area of Tal…
$924
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Appartement 3 chambres dans Tala, Chypre
Appartement 3 chambres
Tala, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 123 m²
? Villa for rent – Move-In Ready January 2026 | View Anytime This beautiful, fully furnishe…
$2,671
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Koinoteta Talas, Chypre

avec Jardin
avec Vue sur la montagne