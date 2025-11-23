Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Koinoteta Talas
  4. Location longue durée
  5. Appartement
  6. Jardin

Loyer mensuel d'un bien un appartement avec jardin en Koinoteta Talas, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Tala, Chypre
Appartement 3 chambres
Tala, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Fully furnished 3 bedroom detached villa with private swimming pool available for long term …
$3,484
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Appartement 3 chambres dans Tala, Chypre
Appartement 3 chambres
Tala, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 123 m²
? Villa for rent – Move-In Ready January 2026 | View Anytime This beautiful, fully furnishe…
$2,671
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Koinoteta Talas, Chypre

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer