  2. Chypre
  3. Koinoteta Agiou Tychona
  4. Location longue durée
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Loyer mensuel d'un bien un appartement avec vue sur la mer en Koinoteta Agiou Tychona, Chypre

7 propriétés total trouvé
Appartement 4 chambres dans Agios Tychonas, Chypre
Appartement 4 chambres
Agios Tychonas, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 737 m²
A luxurious four bedroom plus one, Villa in the prestigious Agios Tychonas Hills is availabl…
$40,280
par mois
Appartement 2 chambres dans Koinoteta Agiou Tychona, Chypre
Appartement 2 chambres
Koinoteta Agiou Tychona, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
This beautifully renovated two-bedroom apartment offers the perfect blend of comfort, style,…
$2,322
par mois
Appartement 2 chambres dans Koinoteta Agiou Tychona, Chypre
Appartement 2 chambres
Koinoteta Agiou Tychona, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 86 m²
This beautiful, key-ready apartment is available for rent in the vibrant Agios Tychon – Tour…
$2,647
par mois
Appartement 4 chambres dans Koinoteta Agiou Tychona, Chypre
Appartement 4 chambres
Koinoteta Agiou Tychona, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 219 m²
Four bedroom apartment (3 + 1 maids room) with sea view located in Agios Tychonas (tourist …
$3,251
par mois
Appartement 2 chambres dans Koinoteta Agiou Tychona, Chypre
Appartement 2 chambres
Koinoteta Agiou Tychona, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
Seafront two bedroom apartment located in Agios Tychonas (tourist area) is available now. …
$3,484
par mois
Appartement 6 chambres dans Agios Tychonas, Chypre
Appartement 6 chambres
Agios Tychonas, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 320 m²
Welcome to this exquisite modern home, a three-level architectural marvel with breathtaking …
$14,961
par mois
Caractéristiques des propriétés en Koinoteta Agiou Tychona, Chypre

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Piscine