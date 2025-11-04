Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel d'un bien un appartement avec jardin en Koinoteta Agiou Tychona, Chypre

6 propriétés total trouvé
Appartement 5 chambres dans Agios Tychonas, Chypre
Appartement 5 chambres
Agios Tychonas, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 500 m²
This stunning, brand-new 5-bedroom detached villa is available for long-term rent in one of …
$12,659
par mois
Appartement 2 chambres dans Koinoteta Agiou Tychona, Chypre
Appartement 2 chambres
Koinoteta Agiou Tychona, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 86 m²
This beautiful, key-ready apartment is available for rent in the vibrant Agios Tychon – Tour…
$2,647
par mois
Appartement 5 chambres dans Agios Tychonas, Chypre
Appartement 5 chambres
Agios Tychonas, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 431 m²
Lovely five bedroom villa in Agios Tychonas with swimming pool and sea view  is available no…
$9,290
par mois
Appartement 7 chambres dans Agios Tychonas, Chypre
Appartement 7 chambres
Agios Tychonas, Chypre
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 480 m²
Available 7 bedrooms luxury villa in the prestigious area of Agios Tychonas 2 mins drive fr…
$6,967
par mois
Appartement 4 chambres dans Agios Tychonas, Chypre
Appartement 4 chambres
Agios Tychonas, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
A stunning, detached, and private villa in the exclusive area of Agios Tychonas, Limassol, w…
$6,387
par mois
Appartement 6 chambres dans Agios Tychonas, Chypre
Appartement 6 chambres
Agios Tychonas, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 320 m²
Welcome to this exquisite modern home, a three-level architectural marvel with breathtaking …
$14,961
par mois
Caractéristiques des propriétés en Koinoteta Agiou Tychona, Chypre

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine