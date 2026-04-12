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Loyer mensuel d'un bien une villa avec vue sur la mer en East Paphos Municipality, Chypre

2 propriétés total trouvé
villa de 3 chambres dans Konia, Chypre
villa de 3 chambres
Konia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 210 m²
À louer: Une spacieuse résidence au rez-de-chaussée dans la zone hautement désirable et pai…
$4,950
par mois
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Fox Smart Estate Agency
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English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
villa de 5 chambres dans Yeroskipou, Chypre
villa de 5 chambres
Yeroskipou, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
À louer: Cette villa indépendante prête à l'emploi offre une vie spacieuse et luxueuse avec …
$10,936
par mois
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Caractéristiques des propriétés en East Paphos Municipality, Chypre

avec Jardin
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