Loyer mensuel de villas en East Paphos Municipality, Chypre

1 propriété total trouvé
villa de 3 chambres dans Yeroskipou, Chypre
villa de 3 chambres
Yeroskipou, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
This spacious property features three bedrooms, a large balcony, and a veranda, offering ple…
$2,300
par mois
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
