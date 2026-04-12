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Loyer mensuel d'un bien une villa avec jardin en East Paphos Municipality, Chypre

1 propriété total trouvé
villa de 3 chambres dans Konia, Chypre
villa de 3 chambres
Konia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 210 m²
À louer: Une spacieuse résidence au rez-de-chaussée dans la zone hautement désirable et pai…
$4,950
par mois
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Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
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Caractéristiques des propriétés en East Paphos Municipality, Chypre

avec Vue sur la mer
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