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Loyer mensuel d'un bien une maison avec piscine en Demos Agiou Athanasiou, Chypre

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villas
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1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Maison 4 chambres
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Surface 254 m²
À louer à long terme : une spacieuse maison jumelée située dans l'un des quartiers résidenti…
$5,714
par mois
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Agence
John Taylor Cyprus
Langues
English, Русский, Dutch
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Caractéristiques des propriétés en Demos Agiou Athanasiou, Chypre

avec Jardin
avec Vue sur la mer
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