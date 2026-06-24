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Loyer mensuel d'un bien une maison avec vue sur la mer en Demos Agiou Athanasiou, Chypre

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villas
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3 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Maison 4 chambres
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 205 m²
Découvrez la vie familiale exceptionnelle dans cette spacieuse maison haute meublée de 4 cha…
$1,713
par mois
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villa de 5 chambres dans Demos Agiou Athanasiou, Chypre
villa de 5 chambres
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 400 m²
A louer: Magnifique villa individuelle de 400 m2 d'espace intérieur, située dans la zone hau…
$4,339
par mois
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Maison 4 chambres dans Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Maison 4 chambres
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 430 m²
Cette propriété magnifiquement rénovée est située dans la zone très recherchée d'Agios Athan…
$11,679
par mois
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Caractéristiques des propriétés en Demos Agiou Athanasiou, Chypre

avec Jardin
avec Piscine
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