Mountain View Bungalows à vendre en Chypre

Paphos
4
Péyia
6
Koinoteta Talas
11
Koinoteta Kissonergas
4
4 propriétés total trouvé
Bungalow 2 chambres dans Tala, Chypre
Bungalow 2 chambres
Tala, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
For sale: This charming resale bungalow offers comfortable living in the heart of Tala. With…
$380,877
Bungalow 6 chambres dans Louvaras, Chypre
Bungalow 6 chambres
Louvaras, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 250 m²
Discover this exceptional 6-bedroom detached home, located in the peaceful village of Louvar…
$2,90M
Bungalow 3 chambres dans Néo Chorió, Chypre
Bungalow 3 chambres
Néo Chorió, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
For sale is a charming bungalow located in the picturesque village of Latchi. This stunning …
$603,829
Bungalow 5 chambres dans Kathikas, Chypre
Bungalow 5 chambres
Kathikas, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 400 m²
This amazing villa is located in the idyllic village of Kathikas in Paphos, Cyprus. This 5…
$1,49M
