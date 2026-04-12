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Penthouses à vendre en Comitat de Zadar, Croatie

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18 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Opcina Privlaka, Croatie
Penthouse 3 chambres
Opcina Privlaka, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 112 m²
In the charming location of Privlaka, just a few minutes' drive from Zadar, an exclusive pro…
$735,085
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Penthouse 4 chambres dans Opcina Sukosan, Croatie
Penthouse 4 chambres
Opcina Sukosan, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 161 m²
We present a new modern project in Sukošan – your oasis of peace and comfort on the beautifu…
$1,26M
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Penthouse 2 chambres dans Opcina Privlaka, Croatie
Penthouse 2 chambres
Opcina Privlaka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 2
$425,992
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CoexCoex
Penthouse 2 chambres dans Opcina Privlaka, Croatie
Penthouse 2 chambres
Opcina Privlaka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 2
Nous vendons un appartement penthouse avec une terrasse sur le toit au deuxième étage S203 d…
$388,217
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Penthouse 3 chambres dans Zaton, Croatie
Penthouse 3 chambres
Zaton, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 208 m²
In Zaton, a peaceful Dalmatian location just 15 kilometers from Zadar, an exclusive urban vi…
$1,97M
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Penthouse 4 chambres dans Opcina Sukosan, Croatie
Penthouse 4 chambres
Opcina Sukosan, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 161 m²
We present a new modern project in Sukošan – your oasis of peace and comfort on the beautifu…
$1,26M
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Melrose VillasMelrose Villas
Penthouse 3 chambres dans Zaton, Croatie
Penthouse 3 chambres
Zaton, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 208 m²
In Zaton, a peaceful Dalmatian location just 15 kilometers from Zadar, an exclusive urban vi…
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Penthouse 2 chambres dans Opcina Privlaka, Croatie
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Opcina Privlaka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Nous vendons un appartement penthouse avec terrasse sur le toit, situé au deuxième étage (S2…
$388,217
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Penthouse 3 chambres dans Zaton, Croatie
Penthouse 3 chambres
Zaton, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 225 m²
A Zaton, un emplacement dalmate paisible à seulement 15 kilomètres de Zadar, il y a une vill…
$2,03M
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Penthouse 3 chambres dans Zaton, Croatie
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Zaton, Croatie
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Surface 208 m²
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Penthouse 3 chambres dans Zaton, Croatie
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Surface 225 m²
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Penthouse 2 chambres dans Opcina Privlaka, Croatie
Penthouse 2 chambres
Opcina Privlaka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 2
Nous vendons un appartement penthouse avec terrasse sur le toit, situé au deuxième étage (S2…
$404,058
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Penthouse 3 chambres dans Opcina Privlaka, Croatie
Penthouse 3 chambres
Opcina Privlaka, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 112 m²
In the charming location of Privlaka, just a few minutes' drive from Zadar, an exclusive pro…
$735,085
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Penthouse 2 chambres dans Opcina Sukosan, Croatie
Penthouse 2 chambres
Opcina Sukosan, Croatie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 236 m²
Bienvenue à Sukošan Hills, un projet qui allie parfaitement luxe, élégance et style de vie m…
$644,693
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Penthouse 5 chambres dans Opcina Sukosan, Croatie
Penthouse 5 chambres
Opcina Sukosan, Croatie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 405 m²
Nombre d'étages 2
Bienvenue à Sukošan Hills, un projet qui allie parfaitement luxe, élégance et style de vie m…
$1,26M
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Penthouse 4 chambres dans Opcina Sukosan, Croatie
Penthouse 4 chambres
Opcina Sukosan, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 161 m²
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Penthouse 3 chambres dans Zaton, Croatie
Penthouse 3 chambres
Zaton, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 225 m²
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