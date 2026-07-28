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Penthouses Piscine à vendre en Comitat de Zadar, Croatie

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Grad Nin
6
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3 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Opcina Privlaka, Croatie
Penthouse 2 chambres
Opcina Privlaka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 2
Nous vendons un appartement penthouse avec terrasse sur le toit, situé au deuxième étage (S2…
$404,058
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Penthouse 2 chambres dans Opcina Privlaka, Croatie
Penthouse 2 chambres
Opcina Privlaka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Nous vendons un appartement penthouse avec terrasse sur le toit, situé au deuxième étage (S2…
$388,217
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Penthouse 2 chambres dans Opcina Privlaka, Croatie
Penthouse 2 chambres
Opcina Privlaka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 2
Nous vendons un appartement penthouse avec une terrasse sur le toit au deuxième étage S203 d…
$388,217
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OkeaskOkeask
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Caractéristiques des propriétés en Comitat de Zadar, Croatie

avec Terrasse
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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