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Appartements avec jardin à vendre en Comitat de Zadar, Croatie

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3 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Opcina Preko, Croatie
UP UP
Appartement 2 chambres
Opcina Preko, Croatie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 116 m²
Sol 1/2
Appartement de luxe entièrement meublé 2-BR avec vue sur la mer, 476 m2 Yard (1/2 Partager) …
$515,021
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Opcina Privlaka, Croatie
Appartement 2 chambres
Opcina Privlaka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Nous vendons un appartement avec jardin (réf. S104) situé au rez-de-chaussée d'un immeuble n…
$275,638
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Appartement 1 chambre dans Opcina Privlaka, Croatie
Appartement 1 chambre
Opcina Privlaka, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nous vendons un appartement avec jardin (réf. S101) situé au rez-de-chaussée d'un immeuble n…
$242,192
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Types de propriétés en Comitat de Zadar

penthouses
1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Comitat de Zadar, Croatie

avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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