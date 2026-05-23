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Loyer mensuel d'un bien un appartement avec garage en Grad Rijeka, Croatie

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3 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Nombre d'étages 4
Un appartement élégant et spacieux avec salon de 72 m2 est disponible à la location dans une…
$1,724
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Surface 65 m²
Nombre d'étages 5
Rijeka, Centre-ville – Appartement entièrement meublé à louer Un appartement entièrement équ…
$1,494
par mois
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Appartement 1 chambre dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 1 chambre
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Nombre d'étages 2
Gornja Vežica – Appartement d'une chambre avec salon et terrasse à louer Nous offrons la lo…
$1,149
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Caractéristiques des propriétés en Grad Rijeka, Croatie

avec Vue sur la mer
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