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14 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 118 m²
Nombre d'étages 3
A louer: un appartement spacieux et entièrement meublé de 3 chambres avec salon (3BR + LR) d…
$1,606
par mois
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
Nombre d'étages 11
Un magnifique appartement de 2 chambres avec salon (2BR + LR), 63 m2 – entièrement meublé, r…
$1,149
par mois
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Appartement 3 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 74 m²
Nombre d'étages 5
Un appartement classique de 74 m2 est disponible à la location, situé au troisième étage d'u…
$804
par mois
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Appartement 3 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nombre d'étages 1
Un luxueux appartement rez de chaussée dans une villa de deux étages à Martinkovac est à lou…
$2,869
par mois
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Appartement 4 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 4 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 170 m²
Nombre d'étages 2
CODE ID: 2345
$2,241
par mois
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 67 m²
Nombre d'étages 4
CODE ID: 2213
$937
par mois
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Appartement 1 chambre dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 1 chambre
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
Un bel appartement de 61 m2 est à louer à distance de marche de Korzo. Il se compose d'une c…
$870
par mois
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Appartement 3 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nombre d'étages 1
Un appartement luxueux à louer au premier étage d'une villa de deux étages à Martinkovac, av…
$2,295
par mois
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Appartement 3 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 135 m²
Nombre d'étages 1
Un appartement spacieux est disponible pour une location à long terme dans le quartier de Sr…
$1,034
par mois
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Nombre d'étages 4
Un appartement luxueux est disponible à la location dans le centre de Rijeka, près du théâtr…
$2,298
par mois
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Appartement 1 chambre dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 1 chambre
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Nombre d'étages 2
Gornja Vežica – Appartement d'une chambre avec salon et terrasse à louer Nous offrons la lo…
$1,149
par mois
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 97 m²
Nombre d'étages 3
Dans une partie tranquille de Vojak, dans un endroit recherché près du campus universitaire,…
$1,620
par mois
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Nombre d'étages 4
Un appartement moderne et entièrement équipé est disponible à la location à Zamet, dans un b…
$1,839
par mois
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 76 m²
Nombre d'étages 5
Un appartement de deux chambres avec salon, 76 m2 avec balcon, est disponible à la location …
$1,724
par mois
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