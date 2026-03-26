Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Opcina Solta
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Opcina Solta, Croatie

5 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Grohote, Croatie
Villa 3 chambres
Grohote, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 265 m²
Villa moderne unique sur la 1ère ligne de la mer sur l'île de Solta !Villa est à l'étape fin…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Necujam, Croatie
Villa 4 chambres
Necujam, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 230 m²
Rare propriété sur la première ligne sur l'île de Solta - villa avec un terrain de 2000 m2!S…
$1,58M
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Necujam, Croatie
Villa 6 chambres
Necujam, Croatie
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 828 m²
Fascinatung 1ère ligne villa moderne dans le cadre d'une nouvelle station balnéaire de luxe …
$4,51M
Laisser une demande
OneOne
Villa 3 chambres dans Necujam, Croatie
Villa 3 chambres
Necujam, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 254 m²
Un nouveau resort de luxe 1er rang entouré de nature méditerranéenne vierge dans la ville ma…
$1,73M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Necujam, Croatie
Villa 3 chambres
Necujam, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 270 m²
Villa moderne dans un cadre serein sur Šolta, à environ 1 km de la mer !Nichée dans un envir…
$2,31M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Opcina Solta, Croatie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller