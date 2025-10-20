Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immobilier commercial en Opcina Slivno, Croatie

2 propriétés total trouvé
Hôtel 360 m² dans Klek, Croatie
Hôtel 360 m²
Klek, Croatie
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 360 m²
Bel apart-hotel à vendre à Neum entre Dubrovnik et Split!La superficie du bâtiment est de 36…
$633,746
Laisser une demande
DEVELOPMENT PROJECT dans Raba, Croatie
DEVELOPMENT PROJECT
Raba, Croatie
Nous présentons un projet de développement.Terrain pour la construction d'un hôtel 5 étoiles…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
