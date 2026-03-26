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Appartements avec terrasse à vendre en Opcina Seget, Croatie

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Penthouse 3 chambres dans Seget Donji, Croatie
Penthouse 3 chambres
Seget Donji, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Sol 4/4
Nous vendons l'appartement penthouse S9 au quatrième étage d'un immeuble résidentiel, à 100 …
$837,008
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Appartement 3 chambres dans Seget Donji, Croatie
Appartement 3 chambres
Seget Donji, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Sol 1/4
Nous vendons un appartement S3 au premier étage d'un immeuble résidentiel, à 100 mètres de l…
$336,896
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Caractéristiques des propriétés en Opcina Seget, Croatie

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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