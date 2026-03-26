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Appartements à vendre en Opcina Seget, Croatie

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5 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Seget Donji, Croatie
Appartement 2 chambres
Seget Donji, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 1
Appartement S4 à vendre au premier étage d'un immeuble, Seget Donji Cet appartement se si…
$231,165
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Penthouse 3 chambres dans Seget Donji, Croatie
Penthouse 3 chambres
Seget Donji, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Sol 4/4
Nous vendons l'appartement penthouse S9 au quatrième étage d'un immeuble résidentiel, à 100 …
$837,008
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Appartement 2 chambres dans Seget Donji, Croatie
Appartement 2 chambres
Seget Donji, Croatie
Nombre de pièces 2
Surface 106 m²
Sol 2/4
Apartment 100 m from the beach, new construction, Seget Donji Close to the ancient city of T…
$525,621
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AuraAura
Appartement 3 chambres dans Seget Donji, Croatie
Appartement 3 chambres
Seget Donji, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Sol 1/4
Nous vendons un appartement S3 au premier étage d'un immeuble résidentiel, à 100 mètres de l…
$336,896
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Appartement 2 chambres dans Seget Donji, Croatie
Appartement 2 chambres
Seget Donji, Croatie
Nombre de pièces 2
Surface 107 m²
Sol 2/4
Apartment 100 m from the beach, new construction, Seget Donji In close proximity to the anci…
$499,740
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Caractéristiques des propriétés en Opcina Seget, Croatie

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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