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Appartements avec jardin à vendre en Opcina Seget, Croatie

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Penthouse 3 chambres dans Seget Donji, Croatie
Penthouse 3 chambres
Seget Donji, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Sol 4/4
Nous vendons l'appartement penthouse S9 au quatrième étage d'un immeuble résidentiel, à 100 …
$837,008
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Caractéristiques des propriétés en Opcina Seget, Croatie

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avec Terrasse
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avec Piscine
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Luxe
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