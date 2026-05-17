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Loyer mensuel d'un bien une maison avec vue sur la mer en Opcina Kostrena, Croatie

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5 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 4 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Dans une partie paisible et très recherchée de Kostrena, dans la région de Žuknica, une vill…
$4,942
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Maison 4 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 4 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Nombre d'étages 1
Une spacieuse maison familiale à louer à Kostrena, située dans un quartier calme et bien ent…
$4,022
par mois
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Maison 6 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 6 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
CODE ID: 2343
$5,746
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Maison 3 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 3 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Nombre d'étages 1
Dans notre offre, nous avons une villa jumelée à louer à long terme dans une propriété nouve…
$3,448
par mois
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Maison 5 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 5 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 202 m²
Nombre d'étages 1
Maison de luxe à louer – 202 m2 sur un terrain de 1 060 m2 avec piscine et bâtiment auxiliai…
$5,171
par mois
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Caractéristiques des propriétés en Opcina Kostrena, Croatie

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