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Loyer mensuel de Maisons en Opcina Kostrena, Croatie

6 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 3 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Nombre d'étages 1
We mediate the rental of a luxury semi-detached house located in a მშვიდ and prestigious are…
$4,051
par mois
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Maison 3 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 3 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Nombre d'étages 1
In our offer, we have a semi-detached villa for long-term rent in a newly built property wit…
$3,448
par mois
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Maison 6 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 6 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
ID CODE: 2343
$5,746
par mois
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Maison 5 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 5 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 202 m²
Nombre d'étages 1
Luxury House for Rent – 202 m² on a 1,060 m² Plot with Pool and Auxiliary Building A luxurio…
$5,171
par mois
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Maison 4 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 4 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Dans une partie paisible et très recherchée de Kostrena, dans la région de Žuknica, une vill…
$4,942
par mois
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Maison 4 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 4 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Nombre d'étages 1
A spacious family home for rent in Kostrena, located in a quiet, well-maintained neighborhoo…
$4,022
par mois
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