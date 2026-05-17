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Loyer mensuel d'un bien une maison avec garage en Opcina Kostrena, Croatie

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3 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 3 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Nombre d'étages 1
Nous médiateur la location d'une maison de luxe semi-détachée située dans un quartier presti…
$4,051
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Maison 4 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 4 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Dans une partie paisible et très recherchée de Kostrena, dans la région de Žuknica, une vill…
$4,942
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Maison 4 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 4 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Nombre d'étages 1
Une spacieuse maison familiale à louer à Kostrena, située dans un quartier calme et bien ent…
$4,022
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Caractéristiques des propriétés en Opcina Kostrena, Croatie

avec Vue sur la mer
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