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Vue sur la mer Maisons à vendre en Opcina Kostrena, Croatie

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4 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 4 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 245 m²
Nombre d'étages 1
Kostrena – Villa moderne semi-détachée avec piscine et vue sur la mer! Une belle villa jume…
$1,01M
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Ardor real estate agency
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Maison 4 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 4 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 245 m²
Nombre d'étages 1
Kostrena – Villa moderne semi-détachée avec piscine et vue sur la mer! Une belle villa jume…
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Maison 3 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 3 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
Située dans un cadre exceptionnellement paisible et privé à Kostrena, à seulement 900 mètres…
$1,38M
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Maison 3 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 3 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Nombre d'étages 1
Dans notre offre, il y a une villa jumelée dans un nouveau bâtiment avec vue sur la mer. La …
$787,198
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Caractéristiques des propriétés en Opcina Kostrena, Croatie

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Bon marché
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