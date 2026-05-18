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Maisons avec garage à vendre en Opcina Kostrena, Croatie

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3 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 4 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 245 m²
Nombre d'étages 1
Kostrena – Villa moderne semi-détachée avec piscine et vue sur la mer! Une belle villa jume…
$1,01M
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Ardor real estate agency
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Maison 4 chambres dans Kostrena, Croatie
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Kostrena, Croatie
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Nombre de salles de bains 3
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Maison 3 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 3 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
Située dans un cadre exceptionnellement paisible et privé à Kostrena, à seulement 900 mètres…
$1,38M
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Caractéristiques des propriétés en Opcina Kostrena, Croatie

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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