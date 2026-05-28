Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Opcina Fuzine
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Opcina Fuzine, Croatie

;
1 propriété total trouvé
Maison 1 chambre dans Fuzine, Croatie
Maison 1 chambre
Fuzine, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nombre d'étages 1
Située dans un quartier paisible de Fužine, cette maison semi-détachée offre une vue imprena…
$183,585
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ardor real estate agency
Langues
English, Italiano, Hrvatski
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Opcina Fuzine, Croatie

avec Garage
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller