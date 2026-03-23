Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Opcina Fuzine
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Opcina Fuzine, Croatie

maisons
4
4 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Vrata, Croatie
Maison 3 chambres
Vrata, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 318 m²
A spacious house of 318.70 m² with a 3,266 m² yard is for sale, located near the center of V…
$247,077
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Fuzine, Croatie
Maison 4 chambres
Fuzine, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
This beautiful mountain wooden house is located in a peaceful natural setting, just minutes …
$705,605
Laisser une demande
Maison 1 chambre dans Fuzine, Croatie
Maison 1 chambre
Fuzine, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nombre d'étages 1
Located in a peaceful area of Fužine, this semi-detached house offers a stunning lake view, …
$183,585
Laisser une demande
OneOne
Maison 4 chambres dans Lic, Croatie
Maison 4 chambres
Lic, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 272 m²
A spacious family house with a total area of 272 m² is for sale in the peaceful village of L…
$167,782
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Opcina Fuzine, Croatie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller