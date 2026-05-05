Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Opcina Cavle
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Opcina Cavle, Croatie

;
1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Cavle, Croatie
Maison 3 chambres
Cavle, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
A vendre est une maison à Podhum d'une superficie totale de 200 m2, située dans une partie c…
$441,291
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ardor real estate agency
Langues
English, Italiano, Hrvatski
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Opcina Cavle, Croatie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller