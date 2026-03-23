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Propriétées résidentielles à vendre en Opcina Cavle, Croatie

2 propriétés total trouvé
Maison 7 chambres dans Mavrinci, Croatie
Maison 7 chambres
Mavrinci, Croatie
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 230 m²
Mavrinci – a detached house for sale on a 525 m² plot, located in an excellent position that…
$517,137
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Maison 3 chambres dans Cavle, Croatie
Maison 3 chambres
Cavle, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
For sale is a house in Podhum with a total area of 200 m², located in a quiet and beautiful …
$441,291
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Caractéristiques des propriétés en Opcina Cavle, Croatie

Bon marché
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