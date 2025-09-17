Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Opcina Bale
  4. Commercial

Immobilier commercial en Opcina Bale, Croatie

2 propriétés total trouvé
Entreprise établie 30 000 m² dans Bale, Croatie
Entreprise établie 30 000 m²
Bale, Croatie
Surface 30 000 m²
WINERY - WINE FARM Wine-growing business with 30ha ISTRIA - CROATIA In Istria, a compa…
$1,88M
Laisser une demande
DEVELOPMENT PROJECT dans Bale, Croatie
DEVELOPMENT PROJECT
Bale, Croatie
Nous présentons un projet de développement.Terrain pour le développement d'un hôtel 4 étoile…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller