Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Novi Vinodolski
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Novi Vinodolski, Croatie

4 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Grad Novi Vinodolski, Croatie
Villa 3 chambres
Grad Novi Vinodolski, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 124 m²
Nouvelle villa moderne sur la 1ère ligne de la mer à Smokvica, Novi Vinodolski zone!Zone d'i…
$2,35M
Laisser une demande
Villa 8 chambres dans Grad Novi Vinodolski, Croatie
Villa 8 chambres
Grad Novi Vinodolski, Croatie
Chambres 8
Nombre de salles de bains 6
Surface 250 m²
Villa à Novi Vinodolski à seulement 50 mètres de la mer avec piscine et garage!Rare emplacem…
$1,12M
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Grad Novi Vinodolski, Croatie
Villa 6 chambres
Grad Novi Vinodolski, Croatie
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Novi Vinodolski – Maison avec piscine, à 100m de la mer!Cette magnifique maison de 200 m2 av…
$731,888
Laisser une demande
OneOne
Villa 4 chambres dans Grad Novi Vinodolski, Croatie
Villa 4 chambres
Grad Novi Vinodolski, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 288 m²
Villa moderne avec piscine – Novi Vinodolski!Située dans une partie calme et désirable de No…
$1,42M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller