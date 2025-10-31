Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Demeures avec garage à vendre en Croatie

1 propriété total trouvé
Manoir 4 chambres dans Grad Pula, Croatie
Manoir 4 chambres
Grad Pula, Croatie
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 650 m²
$438,034
