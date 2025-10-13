Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Comitat d'Istrie
  4. Résidentiel
  5. Duplex
  6. Terrasse

avec terrasse Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Comitat d'Istrie, Croatie

Grad Umag
4
Umag
4
4 propriétés total trouvé
Duplex 2 chambres dans Umag, Croatie
Duplex 2 chambres
Umag, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 73 m²
Luxury real estate Farkaš is selling apartment on two floors with sea view. It consists of …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Duplex 2 chambres dans Umag, Croatie
Duplex 2 chambres
Umag, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 71 m²
Luxury real estate Farkaš is selling apartment on two floors with a view of sports fields an…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Duplex 2 chambres dans Umag, Croatie
Duplex 2 chambres
Umag, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 79 m²
Luxury real estate Farkaš is selling an apartment on two floors with side sea view. It consi…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Duplex 2 chambres dans Umag, Croatie
Duplex 2 chambres
Umag, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 79 m²
Apartment on two floors with side sea view. It consists of a 2nd floor kitchen with living r…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Comitat d'Istrie, Croatie

avec Jardin
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller