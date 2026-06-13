Permis de résidence en Croatie

À propos du programme d'immigration

Le permis de séjour de Croatie nomade numérique vous permet de travailler à distance et de vivre dans le pays pendant 18 mois avec la possibilité de prolonger sur la base d'un contrat de location pour une autre année.

Selon ce permis de séjour, il est impossible d'obtenir la résidence permanente et, par la suite, la citoyenneté par naturalisation. Mais sur la base de ce permis de séjour, il est plus facile de passer à un permis de séjour pour travailler ou de délivrer un permis de séjour pour un autre pays de l'UE.

Ce permis de séjour convient même à ceux qui ont eu de multiples refus d'obtenir un visa Schengen.

Les avantages d'un permis de séjour en Croatie sont qu'un nomade numérique ne paie pas d'impôt de la source de revenus reçus à l'étranger.

Vous pouvez ouvrir un compte avec le service fiscal et permettre la libre circulation dans les pays Schengen sans référence au pays.