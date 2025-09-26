Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements avec terrasse à vendre en Grad Pula, Croatie

10 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Grad Pula, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Pula, Croatie
Nombre de pièces 2
Surface 105 m²
Sol 1/1
Istria, Pula, apartment for sale in a new building in an excellent, sought-after location cl…
$451,719
Appartement dans Grad Pula, Croatie
Appartement
Grad Pula, Croatie
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Nombre d'étages 3
Istria, Pula: An apartment is for sale in Pula, located in a residential building with an en…
$205,931
Appartement 3 chambres dans Grad Pula, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Pula, Croatie
Nombre de pièces 3
Surface 105 m²
Nombre d'étages 3
Istria, Pula, a luxury new building is for sale located between the famous Verudela peninsul…
$904,489
Appartement 2 chambres dans Grad Pula, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Pula, Croatie
Nombre de pièces 2
Surface 69 m²
Nombre d'étages 1
Istria, Pula, two one-room apartments for sale in the center of Pula, ideal for living or in…
$264,610
Appartement 3 chambres dans Grad Pula, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Pula, Croatie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 99 m²
Sol 2/2
Pula, Nova Veruda, just a few minutes from the city center, in an extremely frequent and sou…
$339,433
Appartement 3 chambres dans Grad Pula, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Pula, Croatie
Nombre de pièces 3
Surface 87 m²
Nombre d'étages 2
Istrie, Pula, dans un endroit recherché, à seulement 1,5 km du centre-ville, il y a un immeu…
$315,539
Appartement 2 chambres dans Grad Pula, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Pula, Croatie
Nombre de pièces 2
Surface 93 m²
Nombre d'étages 2
Istrie, Pula, dans un endroit recherché, à seulement 1,5 km du centre-ville, il y a un bâtim…
$337,682
Appartement 2 chambres dans Grad Pula, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Pula, Croatie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Nombre d'étages 2
Istrie, Pula, dans un endroit recherché, à seulement 1,5 km du centre-ville, il y a un bâtim…
$210,359
Appartement 2 chambres dans Grad Pula, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Pula, Croatie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Nombre d'étages 3
Istria, Pula: For sale is an apartment in Pula, located in a residential building with an en…
$309,449
Appartement 2 chambres dans Grad Pula, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Pula, Croatie
Nombre de pièces 2
Surface 98 m²
Sol 1/1
Istria, Pula – Apartment for Sale on the First Floor with a Ground Floor Apartment, Close to…
$213,681
Caractéristiques des propriétés en Grad Pula, Croatie

